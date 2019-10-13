В Беларуси создают Совет исследователей коммунистического террора

Во встрече приняли участие координатор общественной инициативы «Кобыляки. Расстреляны в Орше» Игорь Станкевич, лидер общественной инициативы «Хайсы» в Витебске Ян Державцев, исследователи захоронений и активисты местных инициатив по мемориализации Олег Аксенов (Могилев), Анатолий Аскерко (Борисов), Николай Подгайский (Барановичи), глава общественной дирекции народного мемориала Куропаты Алесь Чехольский, активист инициативы «Эксперты в защиту Куропат» культуролог Вацлав Орешко, лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик, художники Алесь Марочкин и Геннадий Дроздов, ряд защитников Куропат. Встречу модерировал сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

В течение двух часов представители инициатив рассказывали друг другу о той работе, которую они проводят по увековечиванию памяти жертв сталинских репрессий, а также обсуждали, каким образом они могут объединить свои усилия и выработать единые подходы в мемориализации мест массовых захоронений.

«Как бы мы хотели или не хотели этого признавать, пока не будет политической воли, не будут реально открыты архивы органов. Реально мы не узнаем, кто был не только реабилитирован, но репрессирован вообще. Это одно из направлений, по которому нам нужно совместно работать», — подчеркнул Вацлав Орешко.

По его словам, большинство известных имен тех, кто попал в число жертв сталинского режима, — это «имена реабилитированных, а таковых, к сожалению, до сих пор гораздо меньше, чем было репрессировано в целом».

«Основной источник, из которого мы узнаем о том, кто и где был арестован, репрессирован, расстрелян, — это база сведений о реабилитированных, — констатировал он. — Такая база начала составляться в Беларуси в 1990-е годы. Она составлялась около 10 лет архивным управлением — была в то время оттепель, но потом власти прикрыли это дело».

«На данный момент, насколько нам известно, эта база, которая сначала была в виде карточек, а после была компьютеризирована, насчитывает около 150 тысяч фамилий. В сравнении с общим количеством репрессированных в Беларуси это даже не меньшая часть, а мизерная. В свое время нашей организации удалось получить значительную часть этих данных, сегодня нам доступно около 80 тысяч фамилий. Это и есть те фамилии, которые сегодня гуляют по интернету, по разным спискам и данным», — добавил он.

Кроме как свериться с доступной частью базы реабилитированных, как сказал активист инициативы «Эксперты в защиту Куропат», есть еще несколько путей, с помощью которых можно узнать о судьбе репрессированных. «Самый сложный» из них, по его словам, лежит через архивы Комитета госбезопасности, но запросы могут делать только родственники репрессированных.

«Есть возможность искать сведения в других странах, — отметил культуролог. — Архивы более-менее открыты, причем не только в тех странах, которые вырвались на свободу. В свое время больше, чем у нас, возможностей было в России. Сейчас появились возможности искать в Украине. Кроме этого остается возможность опрашивать людей, что также может что-то дать, и искать археологические сведения».

Помимо поиска имен репрессированных, по словам Орешко, представителям инициатив нужно выработать общую концепцию мемориализации и защиты мест захоронений жертв сталинского режима.

Инициаторы создания Совета исследователей коммунистического террора договорились в следующий раз собраться во второй половине января 2020 года в Минске в более широком составе, а после проводить подобные встречи раз в несколько месяцев.

На следующем заседании представители новой инициативы планируют принять резолюцию, а также сформировать команду, которая займется созданием сайта совета, общей базы мест массового уничтожения и захоронения жертв репрессий, а также календарь событий.