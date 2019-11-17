В Беларуси состоялись парламентские выборы - выборы в нижнюю палату

"Выборы в Республике Беларусь уже состоялись по 109 округам, только один избирательный округ - Гродненский центральный округ не дотягивает несколько процентов до 50 (явки избирателей). Все остальные показывают, что выборы состоялись", - сообщила Ермошина.
По данным главы ЦИК, в Брестской области общая явка составила 69,33%, Витебская область - 76,32%, Гомельская - 74,18%, Гродненская - 72,36%, Минская - 71,90%, Могилевская - 77, 63%, Минск - 58,76%. "По стране явка явка составила 70,72%", - отметила Ермошина.
К вечеру "в Центризбирком стали поступать жалобы". Глава ЦИК заверила, что сотрудники Центральной комиссии будут разбираться с поступившими жалобами. Граждане Беларуси в воскресенье избирают 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания. На места в парламенте претендуют 513 кандидатов из 560 первоначально зарегистрированных.
С 12 по 16 ноября в республике проходило досрочное голосование. За это время явка избирателей составила более 35,77%. В Беларуси насчитывается более 6,8 млн избирателей. На этих выборах аккредитовано более 1 тыс. международных наблюдателей. Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени.
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