В Беларуси силовики избили брата Дарьи Домрачевой и доставили в ЦИП на Окрестина

Никиту Домрачева очень жестко задержали вчера в Минске в районе Зыбицкой, этот момент попал на видео. Он ехал на велосипеде к маме, никакой символики при себе, по его словам, у него не было. Из РУВД его на скорой доставили в больницу, утром он уехал домой, отказавшись от госпитализации.
Никита подтвердил, что будет снимать побои и писать заявление на действия силовиков.
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