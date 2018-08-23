Брестский художник Илья Дударев создал 18-сантиметровую ароматическую свечу в форме бюста президента Александра Лукашенко.
Брестский художник сделал свечу в форме бюста Лукашенко
© Facebook

"Президентская" ароматическая свеча стала продолжением творческого проекта, которому мастер посвящает все свое свободное время: несколько месяцев назад Илья Дударев решил сделать коллекцию бюстов Александра Лукашенко, пишет Tut.by.

"Я хотел их впоследствии подарить нашим чиновникам, в качестве стимулятора работоспособности. Там у него суровый взгляд. На бюст смотришь — и сразу хочется работать", — смеется автор работ.

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Сейчас в коллекции художника — около 10 гипсовых бюстов президента высотой 18 сантиметров.

Брестский художник сделал свечу в форме бюста Лукашенко
Брестский художник сделал свечу в форме бюста Лукашенко
© Facebook

"Из гипса мне не очень нравятся. Я думал, какой еще материал можно использовать. Вот, попробовал отлить в виде свечей. Сейчас еще хочу "жидкий камень" использовать", — рассказал Илья.

Для изготовления "президентской" свечи мастер использовал ту же силиконовую форму, что и для гипсовых бюстов. Поэтому изделие получилось такой же формы и размера, но с ароматизаторами. Парафиновый бюст пахнет абрикосом и имбирем.

"Свеча вкусно пахнет. Сразу начинаешь любить Беларусь", — смеется автор.

Брестский художник сделал свечу в форме бюста Лукашенко
Брестский художник сделал свечу в форме бюста Лукашенко
© Facebook

По словам Ильи, чиновникам он пока бюсты не вручал. Результатом своих работ он делится с подписчиками в соцсетях. Как пояснил автор, к нему уже обращались с вопросами приобретения, но пока "президентов" он не продает: ни гипсовых, ни парафиновых: "Я цели заработать на этом не преследую".

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