"Президентская" ароматическая свеча стала продолжением творческого проекта, которому мастер посвящает все свое свободное время: несколько месяцев назад Илья Дударев решил сделать коллекцию бюстов Александра Лукашенко, пишет Tut.by.
"Я хотел их впоследствии подарить нашим чиновникам, в качестве стимулятора работоспособности. Там у него суровый взгляд. На бюст смотришь — и сразу хочется работать", — смеется автор работ.
Сейчас в коллекции художника — около 10 гипсовых бюстов президента высотой 18 сантиметров.
"Из гипса мне не очень нравятся. Я думал, какой еще материал можно использовать. Вот, попробовал отлить в виде свечей. Сейчас еще хочу "жидкий камень" использовать", — рассказал Илья.
Для изготовления "президентской" свечи мастер использовал ту же силиконовую форму, что и для гипсовых бюстов. Поэтому изделие получилось такой же формы и размера, но с ароматизаторами. Парафиновый бюст пахнет абрикосом и имбирем.
"Свеча вкусно пахнет. Сразу начинаешь любить Беларусь", — смеется автор.
По словам Ильи, чиновникам он пока бюсты не вручал. Результатом своих работ он делится с подписчиками в соцсетях. Как пояснил автор, к нему уже обращались с вопросами приобретения, но пока "президентов" он не продает: ни гипсовых, ни парафиновых: "Я цели заработать на этом не преследую".
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