aA
В Беларуси с начала вспышки зафиксирован 1981 случай коронавируса, 169 человек выздоровели. 19 пациентов с коронавирусом умерли, сообщает Минздрав в официальном телеграм-канале.
В Беларуси с начала вспышки зафиксирован 1981 случай коронавируса, умерли 19 человек
© Itar-Tass / Scanpix

Накануне сообщалось о 1486 выявленных случаях заражения коронавирусом. Таким образом, прирост за сутки составил 495 человек. Это рекорд. Напомним, еще 30 марта в стране было зафиксировано 152 случая заражения. За последние последние 11 дней количество пациентов с коронавирусом выросло более, чем в 10 раз.

На 10 апреля в Беларуси 1793 человека находятся на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 72 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. После прохождения лечения выздоровели 169 человек. Умерли 19 человек.

Статьи по теме:
В Беларуси с начала вспышки — 1486 случаев коронавируса. 16 человек умерли  (18)
150 тысяч белорусов требуют ввести карантин в стране  (33)

Минздрав обращает внимание, что увеличение числа заболевших COVID-19 поступательное и контролируемое. Большинство случаев — это выявленные контакты 1-го и 2-го уровней.

Как правило, заболевание протекает в легкой или средней форме.

Tut.by
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Лукашенко грубо ответил президенту Литвы: Своим вирусом займись, у тебя там куча проблем (308)

Александр Лукашенко уверен, что опыт Беларуси в борьбе...

TOP новостей

Врач рассказала о кошмарных первых неделях распространения коронавируса в Литве (33)

За время распространения коронавируса в Литве до 10...

После введения нового порядка представитель правительства объяснил, что такое общественное место (38)

Советник премьер-министра Саулюса Сквернялиса Гедрюс...

Глава Минздрава Литвы сообщил о еще 5 случаях смерти от коронавируса  всего 22 жертвы (1)

10 апреля министр здравоохранения Литвы Аурелиюс...

Паланга закрывается раньше установленного времени

Правительство Литвы на выходные с 20 ч. 10 апреля до 20 ч. 13...

Zuzana ir seniai. Giuseppe Cezari paveikslas iš von der Roppų kolekcijos (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus) 1872-ųjų paveikslas, vaizduojantis gladiatoriaus pasmerkimą Italijoje rastas dingęs Gustavo Klimto paveikslas Rembrandto paveikslas

LIVE / "На карантине": чем заняться в условиях карантина и самоизоляции?

В новом выпуске передачи " На карантине " говорим о том,...

|Maža didelių žinių kaina