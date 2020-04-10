В Беларуси с начала вспышки зафиксирован 1981 случай коронавируса, умерли 19 человек

Накануне сообщалось о 1486 выявленных случаях заражения коронавирусом. Таким образом, прирост за сутки составил 495 человек. Это рекорд. Напомним, еще 30 марта в стране было зафиксировано 152 случая заражения. За последние последние 11 дней количество пациентов с коронавирусом выросло более, чем в 10 раз.
На 10 апреля в Беларуси 1793 человека находятся на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 72 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. После прохождения лечения выздоровели 169 человек. Умерли 19 человек.
Минздрав обращает внимание, что увеличение числа заболевших COVID-19 поступательное и контролируемое. Большинство случаев — это выявленные контакты 1-го и 2-го уровней.
Как правило, заболевание протекает в легкой или средней форме.
TOP новостей
Врач рассказала о кошмарных первых неделях распространения коронавируса в Литве (33)
За время распространения коронавируса в Литве до 10...
После введения нового порядка представитель правительства объяснил, что такое общественное место (38)
Советник премьер-министра Саулюса Сквернялиса Гедрюс...
Глава Минздрава Литвы сообщил о еще 5 случаях смерти от коронавируса всего 22 жертвы (1)
10 апреля министр здравоохранения Литвы Аурелиюс...
Паланга закрывается раньше установленного времени
Правительство Литвы на выходные с 20 ч. 10 апреля до 20 ч. 13...
LIVE / "На карантине": чем заняться в условиях карантина и самоизоляции?
В новом выпуске передачи " На карантине " говорим о том,...