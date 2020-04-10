В Беларуси с начала вспышки зафиксирован 1981 случай коронавируса, умерли 19 человек

Накануне сообщалось о 1486 выявленных случаях заражения коронавирусом. Таким образом, прирост за сутки составил 495 человек. Это рекорд. Напомним, еще 30 марта в стране было зафиксировано 152 случая заражения. За последние последние 11 дней количество пациентов с коронавирусом выросло более, чем в 10 раз.

На 10 апреля в Беларуси 1793 человека находятся на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 72 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. После прохождения лечения выздоровели 169 человек. Умерли 19 человек.

Минздрав обращает внимание, что увеличение числа заболевших COVID-19 поступательное и контролируемое. Большинство случаев — это выявленные контакты 1-го и 2-го уровней.

Как правило, заболевание протекает в легкой или средней форме.