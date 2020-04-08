В Беларуси с начала вспышки — 1066 случаев коронавируса. 77 человек выздоровели

На стационарном лечении находятся 976 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.

33 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, по ним прошли медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.

После лечения выздоровели 77 человек.

Новых случаев смерти от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано.

С начала вспышки в Беларуси зафиксирован самый большой прирост количества случаев: если на вчера, 7 апреля, их было 861, то уже сегодня, 8 апреля — 1066. Это на 205 случаев больше. На официальном интернет-портале о развитии ситуации с коронавирусом в Беларуси указано, в каких регионах больше всего случаев заражения.

В Минске 601 человек с коронавирусом госпитализирован, 45 выздоровели, 5 умерли.

В Витебской области 200 человек с коронавирусом госпитализированы, 30 выздоровели, 5 умерли.

В Минской области 104 человека с коронавирусом госпитализированы, 1 выздоровел, 3 умерли.

В Гомельской области 32 человека с коронавирусом госпитализированы, 1 выздоровел.

В Могилевской области 25 человек с коронавирусом госпитализированы.

В Гродненской области 11 человек с коронавирусом госпитализированы.

В Брестской области 3 человека с коронавирусом госпитализированы.

В Беларуси в борьбе с COVID-19 задействованы 25 тысяч медиков. Именно благодаря их слаженной и четкой работе удается контролировать распространение инфекции.

В больницах на сегодня для пациентов с коронавирусной инфекцией предусмотрено более 7 тысяч мест.

По состоянию на 8 апреля в Беларуси проведено около 46 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для тестирования задействовано 13 лабораторий.