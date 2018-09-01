С 2 сентября 2018 года в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе "Белнефтехима".
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Как сообщили в ведомстве, розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 2 сентября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,33 рубля (0,55 евро), АИ-95-К5-Евро — 1,41 рубля (0,58 евро), АИ-98-К5-Евро — 1,62 рубля (0,67 евро), ДТ — 1,41 рубля (0,58 евро).

Это четырнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 26 августа: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку. Всего в августе было три подорожания.

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