В Беларуси решили, что будет с задержанными на границе иностранцами

Утверждена инструкция, согласно которой иностранные граждане и лица без гражданства, не пропущенные через белорусскую границу, должны находиться в специально определенных местах или помещениях в пунктах пропуска, расположенных в пределах территорий (акваторий) железнодорожных вокзалов и станций, речных портов, аэропортов.
Не пропущенные через границу иностранцы должны будут соблюдать режим в пункте пропуска, передвигаться по его территории с разрешения и в опровождении пограничников, таможенников или сотрудников аэропорта.
При принятии решения о непропуске иностранца должностные лица "в устной форме информируют уполномоченное должностное лицо организации о выявлении иностранца, который подлежит возврату в государство, из которого он прибыл". Если его невозможно отправить назад ближайшим рейсом, человека препровождают в специально определенное место или помещение, где "организуют комплекс мероприятий, исключающих возможность бесконтрольного убывания".
Далее представитель пограничной службы должен письменно уведомить представителя перевозчика и руководство станции об отказе иностранцу во въезде, чтобы они организовали отправку иностранца назад.
"Доставка иностранца и посадка его на борт воздушного судна осуществляются должностными лицами аэропорта после уведомления уполномоченного должностного лица территориального органа пограничной службы. О факте убытия иностранца из Республики Беларусь представитель перевозчика информирует должностных лиц территориального органа пограничной службы", — сказано в документе.
Постановление вступит в силу после его официального опубликования.
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