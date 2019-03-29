Предложение литовского премьер-министра Саулюса Сквернялиса о переоборудовании строящейся Белорусской АЭС в электростанцию на газе носит, по большому счету, политический характер, заявил на пресс-конференции 28 марта на БелАЭС в Островце (Гродненская область) заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.
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Это предложение, по его словам, поступило от политиков, а не от технарей, которые в этом что-то понимают.

По словам Михадюка, некоторые СМИ сообщали, что в 1980-е годы Беларусь из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС отказалась от строительства Минской атомной станции в пользу сооружения работающей на газу ТЭЦ-5.

"Так вот, там (в поселке Дружный, где планировали построить АЭС. — БелаПАН.) на тот момент было сделано только несколько зданий производственной базы для строительства станции и небольшие фрагменты фундамента под одно из зданий. Всё", — отметил чиновник.

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"Что касается нашего случая, вы видели сегодня, какая готовность, — обратил внимание замминистра. — И это все надо похоронить, закопать те миллиарды долларов, которые сюда вложены? Я выскажу свое личное мнение: предложение литовской стороны и экономически, и технически не продуманное. Технически оно невыполнимо, потому что придется практически все переделывать, а то, что сделано, — разрушить, отказаться от оборудования, которое поступило. Ну и экономически — если здесь все похоронить, это никогда не окупится. Я думаю, что литовская сторона на реализацию такого предложения у себя никогда бы не пошла".

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в начале марта написал письмо премьеру Беларуси Сергею Румасу с предложением заменить Белорусскую АЭС (БелАЭС) на электростанцию, работающую на газе, который мог бы поставляться через терминал в Клайпеде и планирующийся газопровод между Литвой и Польшей.

В письме обращается внимание на действующий в Клайпеде терминал природного сжиженного газа и газопровод, который соединит Литву и Польшу, он будет запущен через пару лет.

"Если будет интерес, мы могли бы обеспечить поставки газа современной газовой электростанции, мы могли бы поставлять газ через Литву и из других стран или с терминала сжиженного газа", – отметил вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис.

Литва уже много лет критикует строительство БелАЭС всего в 20 километрах от границы Литвы и в 50 километрах от самого крупного города страны - Вильнюса. АЭС строит российская корпорация "Росатом". Первый реактор белорусы планируют запустить в этом, а второй – в следующем году.

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