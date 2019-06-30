Путин посмотрел финальный поединок российского боксера Муслима Гаджимагомедова против белорусского соперника Владислава Смягликова в весовой категории до 91 кг. Победу одержал российский боксер, сообщает телеканал "Мир".
После завершения боя Путин наблюдал за церемонией награждения победителя и призеров боксерских боев в весе до 75 кг. Золото взял спортсмен из Украины Александр Хижняк. Президент России вместе со всеми присутствующими слушал украинский гимн стоя.
Затем он посмотрел, как награждали призеров поединков в весе до 91 кг.
Накануне приезда Путина по Минску развесили растяжки с антипутинскими лозунгами.
Таким образом оппозиционные активисты отреагировали на прилет президента России на закрытие Европейских игр.
Растяжки вывесили на нескольких мостах города.
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