aA
Десятки тысяч сторонников белорусской оппозиции собрались в Минске в воскресенье на "Марш за свободу" против правления Александра Лукашенко. У стелы "Минск — город-герой" на проспекте Победителей по подсчетам TUT.BY собралось не менее 200 тысяч человек, которые скандируют: "Уходи!", "Верам, можам, переможам!", "Лукашенко в автозак!". Митинги против Лукашенко проходят не только в Минске, но по всей стране. Delfi следит за происходящим.
Nauja protestų banga Baltarusijoje
Nauja protestų banga Baltarusijoje
© AFP / Scanpix

Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы осудить официальные результаты ЦИК Беларуси и поддержать главного кандидата от оппозиции, Светлану Тихановскую, которая решила баллотироваться на выборах после того, как другие потенциальные кандидаты, включая ее мужа, попали в тюрьму.

Статьи по теме:
Лукашенко и Путин созвонились второй раз за выходные: Россия готова содействовать в разрешении проблем  (40)
"Загубите первого президента — это будет начало вашего конца". Лукашенко обратился к народу  (154)

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

"Рабочие "БЕЛАЗа", я с вами". Белорусский дипломат — о протестах и насилии со стороны силовиков (13)

Посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента...

Линкявичюс: Лукашенко лжет и отчаянно ищет помощи у России (47)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...

TOP новостей

Aliaksandras Lukašenka

Эксклюзивное интервью с основателем NEXTA: мы – голос революции в Беларуси, но стали им поневоле (106)

Свыше двух миллионов подписчиков и сотни тысяч...

В Беларуси проходят массовые акции протеста: сотни тысяч человек вышли на улицы (119)

Десятки тысяч сторонников белорусской оппозиции...

Линкявичюс: Лукашенко лжет и отчаянно ищет помощи у России (47)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...

В Литве зафиксировали 30 новых случаев коронавируса (11)

За последние сутки было подтверждено 30 новых случаев...

Protestai Baltarusijoje

"Это пытки. Считаю себя жертвой милицейского произвола": история белорусского музыканта (34)

Лидер известной белорусской группы Drum Ecstasy Филипп Чмырь...

|Maža didelių žinių kaina