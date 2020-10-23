В Беларуси представили проект для пострадавших от действий силовиков

Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико в пятницу, 23 октября, представил в Минске проект для пострадавших от действий силовиков, получивший название "23.34". Это номер статьи Кодекса об административных правонарушениях Беларуси, касающейся организации или проведения массовых мероприятий. По оценкам правозащитников, за последние два месяца около 15 000 человек в стране были привлечены к ответственности по этой статье. Многие из них подверглись психологическому и физическому насилию, пыткам со стороны силовиков.

Цель "23.34" - расследовать все эпизоды насилия и честные суды над причастными к ним, отмечают авторы инициативы. "Мы не ожидали, что счет людей, которые пострадают от нарушения прав человека в Беларуси, пойдет на десятки тысяч. Невозможно вернуться к нормальной жизни, пока справедливость не восстановлена для каждого", - подчеркнул на презентации представитель штаба Бабарико, член Координационного совета белорусской оппозиции Максим Богрецов. "23.34" реализуется в партнерстве с правозащитным центром ""Весна", международным комитетом по расследованию пыток в Беларуси, Координационным советом, платформами "Голос" и "Честные люди".

Меньше чем за сутки заявки на платформе оставили более 500 человек

По словам участника команды правозащитной организации Human Constanta и международного комитета по расследованию пыток в Беларуси 2020 Валдиса Фугаша, проект дает возможность охватить больше пострадавших, чем это, в силу объективных причин, могут сделать правозащитные организации. "Эти истории будут доступны широкой общественности до того, как мы получим доступ к материалам дел", - отметил он.

"23.34" - это интернет-платформа, где каждый пострадавший может поделиться своей историей. Степень анонимности определяет сам человек. Меньше чем за сутки работы заявки оставили более 500 человек, в том числе и певица Екатерина Волкова. Она была задержана на женском марше 12 сентября, осуждена по статье 23.34 на 12 суток административного ареста. Половину срока провела на Окрестина (Центр изоляции правонарушений в 1-м переулке Окрестина в Минске. - Ред.) в холоде и антисанитарии, потом в Жодино, где условия немного лучше, но в обоих местах были угрозы и психологическое насилие со стороны силовиков. "Хочу, чтобы каждый пострадавший заполнил анкету. Ни одна история не должна исчезнуть", - объяснила Волкова.

Аналитика проекта, которую планируют публиковать после сбора и анализа первых 1000 историй, не будет содержать имен, отдельных протоколов или контактов. Данные участников хранятся на защищенных серверах. Обмен информацией происходит при использовании шифрованного канала.