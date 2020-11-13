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Депутаты Палаты представителей Национального собрания готовятся рассмотреть во втором чтении поправки в закон "О гражданстве Республики Беларусь". Как сообщила госагентству БелТА депутат Мария Василевич, законопроект предусматривает возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам страны.
В Беларуси предложили лишать гражданства за экстремистскую деятельность
© AP / Scanpix

Также в новом законопроекте исключаются случаи, когда "прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление". Помимо этого, планируется расширить перечень тех, кто имеет право получить белорусское гражданство в упрощенном порядке, и ввести новый для Беларуси институт - восстановление в гражданстве. Предлагается уточнить основания для отказа в рассмотрении заявления о гражданстве и установить их для прекращения рассмотрения такого заявления. По мнению депутатов, все это улучшит демографический и экономический потенциал в стране и обеспечит внутреннюю безопасность и стабильность общественно-политической системы.

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В конце октября Александр Лукашенко предупредил участников беспорядков и тех, кто пытается "дестабилизировать" ситуацию в государстве, о дальнейшем ужесточении действий силовиков. По его словам, организаторы и участники беспорядков и несанкционированных акций уже подошли к последним этапам "цветных революций", которые характеризуются радикализацией. "Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, <...> кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, <...> мы в плен никого не берем", - сказал глава государства, добавив, что каждый, кто прикоснется к военнослужащему, "должен уйти оттуда как минимум без рук".

27 октября он заявил, что страна начинает сталкиваться с "террористическими угрозами", а участники уличных протестов "перешли красную черту по многим направлениям". До этого в белорусских соцсетях появилась инструкция по "ненасильственному блокированию" железнодорожных путей посредством замыкания рельсов, которые могут привести к "многочисленным человеческим жертвам, техногенным катастрофам, крупному материальному ущербу".

Лукашенко заявил, что власть "должна реагировать" на подобные инциденты. Он также потребовал отчислять из вузов студентов и увольнять преподавателей, которые участвуют в протестах, при этом выразив уверенность, что таких "единицы"."Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь", - заключил он.

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