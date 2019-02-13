В Беларуси появился новый вид мошенничества с банковскими карточками — так называемый вишинг, сообщают некоторые банки. Некоторые из пострадавших уже написали заявления в милицию, у одного из них мошенники списали со счета 2,5 тысячи рублей (чуть больше 1000 евро).
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«Злоумышленники осуществляют звонки клиентам банков и представляясь работниками служб безопасности банков Беларуси под разными предлогами просят предоставить конфиденциальную информацию: паспортные данные, — рассказывают в „Банк БелВЭБ“. — Злоумышленники также просят предоставить реквизиты банковских платежных карточек и коды, поступающие на телефонный номер клиента».

В некоторых случаях звонящие представляются сотрудниками подразделения IT-банка и уточняют, в каком из перечисленных банков клиент обслуживается. После этого клиенту поступает звонок от имени службы безопасности банка с номера телефона того банка, который клиент указал сам.

В отдельных случаях номера входящих телефонных звонков скрыты либо принадлежат операторам связи Российской Федерации.

Накануне в столичную милицию обратились мужчина и женщина, которым позвонили якобы представители одного из белорусских банков и просили сообщить паспортные данные и реквизиты банковских карт. Мужчина отказался сообщать и сам обратился в банк. Оказалось, что из банка ему не звонили. А вот женщина поверила на слово и в итоге с карт-счета незаконно списали 2,5 тысячи рублей (чуть больше 1000 евро), сообщают в МВД.

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