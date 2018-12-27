Молодые люди, которым по закону предстояло пойти в армию, могли добровольно предложить свою кандидатуру для службы в ИТ-роте. По сообщению Министерства обороны, конкурс в новое подразделение составил восемь человек на место.
Среди них выбрали призывников с высшим техническим образованием по ИТ-специальности, которые проявили наибольшую заинтересованность в службе в роте информационных технологий. В итоге к службе в новом подразделении приступили 40 человек.
Новобранцы уже прошли курс начальной военной подготовки, выполнили упражнения стрельб и приняли военную присягу. Сейчас у них продолжается общевойсковая подготовка, после они приступят к выполнению задач по предназначению.
"Задачи военнослужащих нового подразделения будут связаны непосредственно с программированием", — подчеркивают в Министерстве обороны.
ИТ-рота сформирована на базе Военной академии Беларуси. Среди проектов, которыми занимается учреждение, ключевое значение имеют те, что связаны с моделированием военных действий, навигационным обеспечением, разработкой автоматизированных систем управления и радиолокации.
Лукашенко призвал юных белорусов ценить мирное небо и независимость страны (2)
Более двух тысяч ребят из всех регионов Беларуси...
В Беларуси повышают зарплаты строителей, чтобы сдержать отток кадров за границу (2)
С 1 января в Беларуси вырастут зарплаты строителей. Это...
Лукашенко о России: Я уже не говорю "братское государство". Будем партнерами (75)
За сутки до встречи с президентом России Владимиром...
Лукашенко: Россия сорвала сроки переговоров по газу и нефти (30)
Александр Лукашенко считает, что переговоры 25 декабря...
TOP новостей
Предприниматель: могу быстро показать, где взять деньги для учителей (8)
Год подходит к концу, компании подводят итоги и...
Расследование DELFI. Литва выступает против Nord Stream 2, но открывает двери для его спонсоров (33)
Финская компания Fortum развивает в Литве ряд...
Эксперты: размещенные в странах Балтии и Польше силы НАТО в случае нападения могут потерпеть поражение (19)
Американские эксперты в сфере безопасности...
Синкявичюс: Сквернялис был бы самым лучшим кандидатом в президенты (3)
Наилучший кандидат в президенты Литвы -...
С Нового года родителей ждут перемены: увеличатся выплаты на детей (1)
С 1 января "детские" деньги увеличат на 20 евро, а на...