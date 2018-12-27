Цена одного человеко-часа рабочего четвертого разряда при выполнении пусконаладочных работ повышается до 7,03 рубля, при выполнении строительно-монтажных работ — до 8,15 рубля. Сейчас цена человеко-часа рабочего 4-го разряда составляет 6,04 рубля.
Минстройархитектуры поясняет, что на протяжении 2015−2017 годов в отрасли наблюдалось "сужение рынка строительных услуг по всем направлениям, и создалась ситуация, которая привела к оттоку квалифицированных кадров рабочих-строителей за пределы Беларуси".
— Только за 2017 год из республики уехало почти 9 тысяч рабочих различных специальностей и почти 50% от этого количества — строители (данные департамента по миграции Республики Беларусь), — поясняют в ведомстве. — При этом главная причина оттока кадров — низкий уровень заработной платы высококвалифицированных рабочих-строителей по сравнению с заработной платой рабочих аналогичных профессий в Российской Федерации и других соседних странах.
Изменения позволят повысить оплату труда строителей на 30−35%, а также "исключить формирование заработной платы по региональному признаку". Эти задачи на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси поставил президент.
Напомним, во второй половине ноября Александр Лукашенко заявил, что важнейшими задачами строительной отрасли являются сохранение и развитие кадрового потенциала. "В последние годы идет серьезный отток специалистов. За пять лет отрасль потеряла более 50 тыс. рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу. Почему там не видно наших подрядчиков?" — спросил президент.
Лукашенко призвал юных белорусов ценить мирное небо и независимость страны (2)
Более двух тысяч ребят из всех регионов Беларуси...
В Беларуси повышают зарплаты строителей, чтобы сдержать отток кадров за границу (2)
С 1 января в Беларуси вырастут зарплаты строителей. Это...
Лукашенко о России: Я уже не говорю "братское государство". Будем партнерами (75)
За сутки до встречи с президентом России Владимиром...
Лукашенко: Россия сорвала сроки переговоров по газу и нефти (30)
Александр Лукашенко считает, что переговоры 25 декабря...
TOP новостей
Предприниматель: могу быстро показать, где взять деньги для учителей (8)
Год подходит к концу, компании подводят итоги и...
Расследование DELFI. Литва выступает против Nord Stream 2, но открывает двери для его спонсоров (33)
Финская компания Fortum развивает в Литве ряд...
Эксперты: размещенные в странах Балтии и Польше силы НАТО в случае нападения могут потерпеть поражение (19)
Американские эксперты в сфере безопасности...
Синкявичюс: Сквернялис был бы самым лучшим кандидатом в президенты (3)
Наилучший кандидат в президенты Литвы -...
С Нового года родителей ждут перемены: увеличатся выплаты на детей (1)
С 1 января "детские" деньги увеличат на 20 евро, а на...