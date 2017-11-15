В Беларуси последователя "Исламского государства" приговорили к 12 годам

Суд установил, что обвиняемый в 2013 году выехал в Германию, где после общения с беженцами из Чечни и Дагестана изменил вероисповедание — принял ислам. При этом стал исповедовать суннитскую форму, ислама сочетающуюся с нетерпимостью к другим религиям и иным формам исламского вероисповедания, поддерживать идеологию террористической организации «Исламское государство» и ведение вооруженного «джихада» против «неверных», то есть лиц, не исповедующих ислам.
В Германии обвиняемый через социальные сети занимался пропагандой религиозно-экстремистских взглядов, направленных, по мнению следствия, «на формирование у неопределенного круга лиц чувства ненависти, неприязни и нетерпимости в отношении лиц, не исповедующих ислам, и иных групп людей, отличающихся по религиозным и иным социальным признакам от последователей ИГ, а также для побуждения к противоправным насильственным действиям в отношении них».
В 2015 году обвиняемый был депортирован в Беларусь, где продолжил заниматься распространением через соцсети материалов, направленных на возбуждение религиозной вражды и розни.
В 2016 году обвиняемый стал активно интересоваться информацией о видах, составе, способах изготовления взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. В конце октября того же года, приобретя необходимые материалы и компоненты, изготовил взрывчатое вещество, которое хранил в своей квартире. Также у обвиняемого были найдены готовые к сбору части еще одного взрывного устройства.
Также следствие установило, что обвиняемый осуществлял распространение порнографических материалов путем направления их другим пользователям социальной сети «ВКонтакте».
Витебский облсуд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение религиозной и иной социальной вражды и розни по признаку религиозной и иной социальной принадлежности), ч. 4 ст. 295 (незаконные изготовление и хранение взрывчатых веществ, незаконное изготовление основных частей взрывных устройств, незаконное изготовлении взрывных устройств), ч. 2 ст. 343 (распространение порнографических изображений, совершенное с использованием глобальной компьютерной сети интернет) Уголовного кодекса.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован, отмечает БелаПАН.
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