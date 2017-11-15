В Беларуси последователя "Исламского государства" приговорили к 12 годам

10 ноября в белорусском Полоцке судебной коллегией по уголовным делам Витебского областного суда приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима 34-летний местный житель, являющийся последователем террористической организации «Исламское государство», сообщает интернет-газета naviny.by
Islamo Valstybė
© AP / Scanpix

Суд установил, что обвиняемый в 2013 году выехал в Германию, где после общения с беженцами из Чечни и Дагестана изменил вероисповедание — принял ислам. При этом стал исповедовать суннитскую форму, ислама сочетающуюся с нетерпимостью к другим религиям и иным формам исламского вероисповедания, поддерживать идеологию террористической организации «Исламское государство» и ведение вооруженного «джихада» против «неверных», то есть лиц, не исповедующих ислам.

В Германии обвиняемый через социальные сети занимался пропагандой религиозно-экстремистских взглядов, направленных, по мнению следствия, «на формирование у неопределенного круга лиц чувства ненависти, неприязни и нетерпимости в отношении лиц, не исповедующих ислам, и иных групп людей, отличающихся по религиозным и иным социальным признакам от последователей ИГ, а также для побуждения к противоправным насильственным действиям в отношении них».

В 2015 году обвиняемый был депортирован в Беларусь, где продолжил заниматься распространением через соцсети материалов, направленных на возбуждение религиозной вражды и розни.

В 2016 году обвиняемый стал активно интересоваться информацией о видах, составе, способах изготовления взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. В конце октября того же года, приобретя необходимые материалы и компоненты, изготовил взрывчатое вещество, которое хранил в своей квартире. Также у обвиняемого были найдены готовые к сбору части еще одного взрывного устройства.

Также следствие установило, что обвиняемый осуществлял распространение порнографических материалов путем направления их другим пользователям социальной сети «ВКонтакте».

Витебский облсуд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение религиозной и иной социальной вражды и розни по признаку религиозной и иной социальной принадлежности), ч. 4 ст. 295 (незаконные изготовление и хранение взрывчатых веществ, незаконное изготовление основных частей взрывных устройств, незаконное изготовлении взрывных устройств), ч. 2 ст. 343 (распространение порнографических изображений, совершенное с использованием глобальной компьютерной сети интернет) Уголовного кодекса.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован, отмечает БелаПАН.

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