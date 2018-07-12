В Беларуси поезда 75 лет ходили по мосту с зарядом взрывчатки

Ремонтники нашли взрывчатку на одном из концов моста, после того, как демонтировали рельсы и шпалы, а также часть балластной призмы.

Всего 10 июля на 89 километре перегона Орша-Червено саперы извлекли из насыпи 54 тротиловые шашки времен Второй мировой войны весом 400 грамм каждая. Таким образом, для уничтожения моста три четверти века назад был заложен заряд тола весом 21 600 грамм.

После извлечения взрывчатки саперно-пиротехническая группа войсковой части 5524 увезла ее в безопасное место и уничтожила, об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Похожую находку в 2011 году сделали работники строительно-монтажного поезда у железнодорожного полотна рядом с деревне Меховое Городокского района. Тогда саперы извлекли 5 тротиловых шашек и взрыватель.

А в 2013 году у поселка Заболотинка Витебского района подорвался бульдозер, который проводил рекультивацию полосы отвода у железной дороги. Предположительно он наехал на оставшийся после войны снаряд.

Двенадцать лет назад местная ребятня подняла со дна озера Неклея в Полоцком районе целых 40 килограмм взрывчатки. Подростки пытались устроить взрыв, бросая шашки в огонь, пока шалости не заметили взрослые.

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Эхо войны до сих пор подаёт голос и в Литве. Ежегодно план "Щит" вводится в различных населённых пунктах страны. Среди находок встречаются противотанковые мины, артиллерийские снаряды, тротиловые шашки и бомбы.