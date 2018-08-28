В Беларуси подозреваемых по "делу БелТА" не выпускают за границу

Подозреваемым журналистам и редакторам по так называемому делу БелТА временно закрывают выезд за границу.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Как сообщила главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, посетившая Следственный комитет 27 августа, в отношении нее вынесено постановление о временном ограничении права на выезд из страны. Также Левшина подписала предъявленное ей постановление о назначении экспертизы компьютерной техники, изъятой у нее во время обыска дома и в офисе БелаПАН.

Ограничение на выезд применено и в отношении международного обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой. Аналогичное решение принято в отношении корреспондента радио "Немецкая волна" Павлюка Быковского, редакторов tut.by Галины Уласик и Анны Калтыгиной, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

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Главному редактору tut.by Марине Золотовой, по ее словам, в отличие от коллег, не ограничивали выезд за границу. Она также, как и другие, подписала предъявленное ей постановление об экспертизе изъятой техники.

Редактору finance.tut.by Дмитрию Бобрику в минувшую пятницу, 24 августа, был изменен статус со свидетеля на подозреваемого. Сегодня он также получил постановление о временном ограничении права на выезд за границу.

Татьяна Коровенкова сообщила, что во время допроса ей вручили постановление о запрете на выезд за границу, а после вернули изъятые ранее диктофон и два устройства для чтения электронных книг.

Напомним, утром 7 августа Следственный комитет распространил информацию о том, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)".

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков". Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".

"В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", — сообщила 7 августа пресс-служба СК.

В редакциях независимых СМИ и у некоторых журналистов и редакторов 7—9 августа прошли обыски. Были также задержаны главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, редакторы ООО "ТутБай Медиа" Галина Уласик и Анна Ермаченок, собкор "Немецкой волны" Павел Быковский, редактор интернет-сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков. Все они провели несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. Перед освобождением с них взяли подписку о неразглашении.

Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы и США.

БелаПАН
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