В Беларуси почти 24 тысячи человек, инфицированных COVID-19. Прирост за сутки — 933 случая

Выздоровел и выписан 6531 пациент (плюс 125 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Открыто 38 лабораторий, проведено 274 тысячи 60 тестов. За сутки с 10 по 11 мая специалисты провели 10 517 тест-исследований.
За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 135 пациентов (плюс четыре за последние сутки).
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