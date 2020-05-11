В Беларуси почти 24 тысячи человек, инфицированных COVID-19. Прирост за сутки — 933 случая

Выздоровел и выписан 6531 пациент (плюс 125 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Открыто 38 лабораторий, проведено 274 тысячи 60 тестов. За сутки с 10 по 11 мая специалисты провели 10 517 тест-исследований.

За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 135 пациентов (плюс четыре за последние сутки).