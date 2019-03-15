Новый закон пришел на смену президентскому декрету 2015 года "О предупреждении социального иждивенчества". Он предусматривал уплату сбора в размере порядка $180 гражданами Беларуси, которые жили на территории страны, но не работали более 183 дней.

В 2017 году Декрет №3, который в народе прозвали "тунеядским", вызвал во всех крупных городах Беларуси одну из самых массовых волн протеста.

В январе 2018 года под давлением протестующих "тунеядский" закон отменили. На смену ему пришел новый документ, разделивший белорусов на "участвующих" и "не участвующих" в финансировании госрасходов. С 1 января 2019 года те, кого специальные комиссии при исполкомах определили как "не вовлеченных в финансирование государственных расходов", должны будут платить за услуги ЖКХ по полной ставке.

Для справки: стоимость коммунальных услуг в минской стандартной двухкомнатной квартире площадью 48 кв м, где проживает семья из трех человек, зимой обойдется примерно 160 белорусских рублей – это около $80 в эквиваленте.

Если, например, неработающий житель типовой двушки будет признан тунеядцем, то его ежемесячная квитанция за горячую воду, газоснабжение и отопление вырастет примерно на $50. Такую оценку дает Совет министров Беларуси.

О целях нового декрета неоднократно высказывался президент Лукашенко, который уже четыре года говорит о борьбе с тунеядцами в стране:

"200 тысяч мы можем освободить – многодетных, больных, инвалидов. Людей, которые, может быть, хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тысяч где? Декрет №3 – это 300 тысяч тех, кто должен работать, но не работает. И мы должны заставить их работать. Вот и вся идеология", – говорил белорусский президент в 2017 году.

Гомельская домохозяйка Мария Тарасенко пока единственная из почти полмиллиона так называемых "тунеядцев", кто пытается через суд добиться отмены обновленного декрета. Она настаивает, что даже не работая участвует в финансировании государственных расходов.

"Мы уплачиваем косвенные, непрямые налоги – НДС и акцизы. Акцизами у нас обклеено буквально всё: у нас товары первой необходимости все в акцизах", – поясняет свою позицию Мария.

Составлением списка тунеядцев занимаются специально созданные комиссии по содействию занятости при исполкомах. Тарасенко подала в суд Железнодорожного района Гомеля жалобу из-за включение ее данных в базу не занятых в экономике. Ответ суда женщину удивил.

"Мы подали иск на основании того, что декрет противоречит Конституции, и мы участвуем в финансировании государственных расходов. Нам пришло извещение, что суду это неподведомственно, что они это не будут рассматривать. И еще причину указали, что, мол, никаких действий в отношении вас не произошло – за горло вас не взяли, в карман к вам не залезли, ну чего вы волнуетесь так?" – рассказывает Мария Тарасенко.

Отказ районного суда она обжаловала в апелляционной инстанции областного суда. 15 марта суд рассмотрит ее иск о возмещении морального вреда. Ответчиками по делу выступят комиссия по содействию занятости населения Железнодорожного района Гомеля и Комитет по труду, занятости и соцзащите облисполкома, которые вносят людей в списки тунеядцев.

Юридическую поддержку Марии оказывает правозащитник и юрист Профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Леонид Судаленко. Леонид уже два года занимается подобными делами и даже получил прозвище "адвокат дармаедов" ["дармаеды" – с белорусского "тунеядцы"].

В 2017 году Леонид занимался двумя схожими делами. Тогда он требовал признать декрет президента неконституционным и доказывал участие своих подзащитных в финансировании государственных расходов. Два года назад суд также принял решение о неподведомственности таких жалоб – как и сейчас в случае с его подзащитной.

"В жалобе мы просили исключить Марию Тарасенко из списка не занятых в экономике и больше ее по этому вопросу не беспокоить. Тем не менее суд отказал. Фактически суд в Гомеле сказал, что все 500 тысяч незанятых в экономике – полмиллиона белорусов, которых власть определила в этот список, – не имеют права на судебную проверку действий так называемых "дармаедских" комиссий", – говорит юрист Судаленко.

По предварительным данным Минтруда и соцзащиты, в ближайшие недели первые 54 тысячи человек, которые попали под действие обновленного декрета, получат квитанции с полной суммой к оплате за подогрев воды за январь и февраль. По данным государственного агентства Белстат, в 2018 году 65% белорусов жили на сумму меньше $250 в месяц.