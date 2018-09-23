В Беларуси пауки-тарантулы атаковали деревню

Жители деревни Ударное Лельчицкого района встречают крупных пауков в огородах и сараях, они пробираются даже в жилые дома. Крупные пауки были замечены в местной медпункте, магазине, на стройке и в школе.
Ученые подтверждают: это настоящий южнорусский тарантул. Этот вид хоть редко, но может встречаться на юго-востоке страны. Паук может достигать размеров с человеческую ладонь. В связи с потеплением климата их среда обитания расширяется, а активность растет.
Сейчас волонтеры помогают найти гнезда с пауками, которые стали появляться в жилой зоне, рядом с первыми этажами многоквартирных домов.
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