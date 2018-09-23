В Гомельской области поселились пауки-тарантулы, сообщает телеканал ОНТ.
Didysis paukštėda
© Shutterstock nuotr.

Жители деревни Ударное Лельчицкого района встречают крупных пауков в огородах и сараях, они пробираются даже в жилые дома. Крупные пауки были замечены в местной медпункте, магазине, на стройке и в школе.

Ученые подтверждают: это настоящий южнорусский тарантул. Этот вид хоть редко, но может встречаться на юго-востоке страны. Паук может достигать размеров с человеческую ладонь. В связи с потеплением климата их среда обитания расширяется, а активность растет.

Сейчас волонтеры помогают найти гнезда с пауками, которые стали появляться в жилой зоне, рядом с первыми этажами многоквартирных домов.

"Наша Нiва"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Белорусский дачник обнаружил у своего дома гнездо тарантулов (12)

Белорусский дачник обнаружил возле своего дома в...

Беларусь

В Беларуси пауки-тарантулы атаковали деревню

В Гомельской области поселились пауки-тарантулы,...

Белорусы выиграли рекордный тендер на ремонт трассы Киев-Одесса (2)

Служба автомобильных дорог в Киевской области 19...

Лукашенко заявил, что РФ "сорвала" сроки строительства Белорусской АЭС (18)

Президент Беларуси Александр Лукашенко на...

Белорусская дизайнерка создала брошь в виде вульвы (9)

Витражистка Варя Сон, известная своим брендом...

Исследование: Поддержка демократии в Беларуси превратилась в “грантоманию” (13)

Белорусский аналитик Алексей Пикулик и шведская...

TOP новостей

Понтифик: пережившая нацистские и советские репрессии Литва может стать маяком надежды (181)

Папа Франциск сказал, что пережившая трагическую...

Папа Франциск в Каунасе призвал священников быть ближе к людям (27)

Папа Римский Франциск в воскресенье в Кафедральном...

Ватиканский эксперт: понтифик в Литве продолжил политику Иоанна Павла II (10)

Посетивший Вильнюс папа римский Франциск продолжил...

Dovydo žvaigždė Dovydo žvaigždė

На месте бывшего Вильнюсского гетто из камней выложена звезда Давида (53)

В день 75-ой годовщины ликвидации Вильнюсского гетто в...

Klaipėdos vairuotojai perspėjami apie gulbes kelyje. Vakarų ekspreso nuotr. Klaipėdos vairuotojai perspėjami apie gulbes kelyje Klaipėdos vairuotojai perspėjami apie gulbes kelyje

В Клайпеде водителей новыми знаками предупреждают о неожиданной опасности (1)

В рамках мероприятий, посвящённых Европейской неделе...