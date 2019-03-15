В Беларуси отмечают 25-летие Конституции

Он считает, что это событие реализовало желание многих поколений белорусов "быть хозяевами на своей земле, жить в свободном, справедливом и благополучном обществе".

Александр Лукашенко подчеркнул, что Конституция заложила прочные основы государственного суверенитета и политического устройства Беларуси, установила гарантии социальных прав граждан, создала условия для сохранения и приумножения историко-культурного и духовного наследия нации, сообщает БЕЛТА.

"Опираясь на идеи и принципы Основного Закона, страна динамично развивается - преображаются города и села, повышается благосостояние людей, растет ее авторитет на международной арене, - отметил президент. - Убежден, что наша молодежь, которая только вступает в жизнь, внесет свой весомый вклад в укрепление независимого белорусского государства".

Глава белорусского государства пожелал всем мира, добра, счастья и новых свершений на благо родного Отечества.

По информации портала http://president.gov.by, в Республике Беларусь действует Конституция 1994 года с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года. Она была принята 15 марта 1994 года на 13-й сессии Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва и является первой в истории суверенной республики и пятой по счету Конституцией Беларуси, принятой после Октябрьской революции 1917 года.

Действующая Конституция Республики Беларусь 1994 года является главным, основным законом государства, пишет портал reform.by. На ее основе формируется вся система текущего законодательства, в ней определяется компетенция государственных органов.

Через два года был проведен первый референдум по изменению Конституции. Он стал результатом конфликта между президентом и Верховным советом. По итогам референдума в Конституции были значительно расширены полномочия президента. Он получил право назначать правительство, министров, генерального прокурора, судей, руководство Нацбанка. Была изменена структура парламента. Появилось Национальное собрание, состоящее и Палаты представителей и Совета республики.

Следующий раз Конституцию изменили в 2004 году. Из нее было убрано ограничение на количество сроков, в течение которых один человека может избираться президентом. Таким образом, Александр Лукашенко обеспечил возможность для пожизненного президентства.

Сейчас вновь поднимается вопрос об изменениях в Конституции. Впервые о них заговорили в весной прошлого года. Однако затем вопрос ушел из центра внимания.

Действующая Конституция является первой для современной независимой Республики Беларусь, но не первой в истории Беларуси. Конституция существовала у БССР. В целом история конституционного законодательства Беларуси возводится к Статутам Великого Княжества Литовского, которые принимались в XVI веке.