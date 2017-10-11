В Беларуси осудили российского философа и историка Петра Рябова

Как сообщил правозащитный центр "Весна", накануне Рябова задержали в Барановичах при выезде из Беларуси. Его отправили в изолятор временного содержания Барановичского ГОВД, а утром 11 октября доставили в суд.

Рябова обвинили в совершении правонарушения по ст. 17.1 КоАП "Хулиганство".

Историка записали в анархисты

Вечером 9 октября милиция прервала лекцию российского историка "Либертарная социальная мысль последней трети XX - нач. XXI века", проходившую в Гродно, назвав лекцию "несанкционированным массовым мероприятием". Помимо ученого, правоохранительные органы задержали еще около 20 человек. Все они были доставлены в отделение милиции и позднее в тот же день освобождены.

Правозащитник центра "Весна" Настя Лойка пояснила DW причину, по которой, по ее мнению, был арестован Петр Рябов. "Власти Беларуси преследуют анархистов, так как именно они были активными участниками массовых протестных акций весной этого года", - считает Лойка. По ее словам, административная статья "хулиганство", по которой осудили Рябова, намеренно уводит от смысла политического преследования.