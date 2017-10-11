Как сообщил правозащитный центр "Весна", накануне Рябова задержали в Барановичах при выезде из Беларуси. Его отправили в изолятор временного содержания Барановичского ГОВД, а утром 11 октября доставили в суд.
Рябова обвинили в совершении правонарушения по ст. 17.1 КоАП "Хулиганство".
Историка записали в анархисты
Вечером 9 октября милиция прервала лекцию российского историка "Либертарная социальная мысль последней трети XX - нач. XXI века", проходившую в Гродно, назвав лекцию "несанкционированным массовым мероприятием". Помимо ученого, правоохранительные органы задержали еще около 20 человек. Все они были доставлены в отделение милиции и позднее в тот же день освобождены.
Правозащитник центра "Весна" Настя Лойка пояснила DW причину, по которой, по ее мнению, был арестован Петр Рябов. "Власти Беларуси преследуют анархистов, так как именно они были активными участниками массовых протестных акций весной этого года", - считает Лойка. По ее словам, административная статья "хулиганство", по которой осудили Рябова, намеренно уводит от смысла политического преследования.
В Беларуси осудили российского философа и историка Петра Рябова
Российский философ и историк анархистского движения...
Число сторонников смертной казни в Беларуси сократилось (1)
Проблема смертной казни в Беларуси обсуждалась на...
Лукашенко въедет в Брюссель на белом коне? (1)
Александр Лукашенко улетел в Сочи на саммиты СНГ и...
В Минск прибыл лидер Венесуэлы: Лукашенко и Мадуро заверили друг друга в дружбе (1)
Беларуси и Венесуэле необходимо «решительно сделать...
Сколько в Беларуси детей и пенсионеров находятся за чертой бедности (50)
В Беларуси за чертой бедности в 2016 году находилось 498,5...
TOP новостей
Правительство утвердило повышение минимальной зарплаты до 400 евро (55)
Минимальная месячная зарплата (ММЗ) в Литве со...
Президент о штрафе: цель Литвы - уменьшить финансовый и репутационный урон (53)
После того, как Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на 28 млн....
Экономист рассказал, сколько будут длиться "тучные годы" в Литве (89)
"Кризиса не будет", – заявил Мортен Хансен, заведующий...
Министр финансов Литвы: повышение табачного акциза - ради здоровья общества (14)
Предложение правительства Литвы продолжить в...
Рост потока авиапассажиров в Литве - один из наиболее заметных в ЕС (15)
Рост потока авиапассажиров в Литве в прошлом году был...