Министерство обороны Беларуси опровергло заявления российского ведомства о переброске подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа на белорусскую территорию для участия в учениях «Запад-2017». Об этом TUT.BY сообщил пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров.
© Sputknik/Scanpix

«Все подразделения российской составляющей региональной группировки войск, участвующие в учениях „Запад-2017“, уже находятся на территории Беларуси и приступили к выполнению учебных задач в рамках учений. Прибытие иных подразделений из России не предусмотрено», — сообщил он.

Министерство обороны Беларуси проводит консультации с российскими коллегами по поводу заявления МО РФ.

Утром 14 сентября Министерство обороны России заявило, что подразделения Западного военного округа (ЗВО), привлекаемые к совместному стратегическому учению «Запад-2017», начали переброску личного состава вооружения, военной и специальной техники на полигоны в Беларусь.

В Беларуси опровергли переброску российской танковой армии для участия в "Западе-2017"
© Скриншот с сайта министерства обороны России

Напомним, учения «Запад-2017» стартовали сегодня, 14 сентября, и продлятся до 20 сентября. Всего в учениях примут участие до 12 700 военнослужащих, из них около 10 тысяч — на белорусской территории. Около 3000 из них — из России. Планируется задействовать в маневрах 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.

Портал TUT.by выпустил в связи с началом учений ролик, рассказывающий о проведенных за последние годы учениях НАТО рядом с белорусской границей.

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