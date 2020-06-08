В Беларуси около 49,5 тысячи случаев COVID-19. Прирост — 823 новых случая за сутки

Выздоровели и выписаны 23 880 пациентов (плюс 233 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 276 пациентов (плюс семь за последние сутки).

Всего проведено 632 993 теста (плюс 10 680 за последние сутки).