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По данным Минздрава на 8 июня, в Беларуси зафиксировано 49 453 случая COVID-19, сообщило ведомство в телеграм-канале. Прирост — 823 новых случая за сутки.
В Беларуси около 49,5 тысячи случаев COVID-19. Прирост — 823 новых случая за сутки
© AP / Scanpix

Выздоровели и выписаны 23 880 пациентов (плюс 233 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 276 пациентов (плюс семь за последние сутки).

Всего проведено 632 993 теста (плюс 10 680 за последние сутки).

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