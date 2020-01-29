В Беларуси одновременно пропали директора всех сахарных заводов

Директора Городейского комбината 24 января сняли с самолета, направлявшегося в Мюнхен. 27 января директор Слуцкого сахарорафинадного завода, как сообщили на предприятии, «улетел в отпуск». Глава Скидельского сахарного комбината якобы «уехал в Минск», а директор Жабинковского сахарного завода просто перестал появляться на работе.
Предположительно директоров задержали в рамках расследования дела о коррупции, которое ведет Комитет государственной безопасности. Официальных комментариев от властей по этому поводу пока не поступало.
По данным источника TUT.BY, фигурантом «сахарного дела» является и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов. Мы пытались связаться с ним в понедельник и во вторник, но его на рабочем месте нет.
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