Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,56 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,66, АИ-98-К5-Евро — 1,88, дизельного топлива — 1,66 рубля.
Концерн регулирует стоимость моторного топлива на внутреннем рынке, устанавливая предельные максимальные цены на нефтепродукты.
Из-за роста стоимости нефти для белорусских НПЗ "Белнефтехим" в 2018-м и до начала лета 2019 года практически еженедельно поднимал цену на автомобильное топливо. В прошлом году большинство видов топлива дорожало 27 раз, в нынешнем году — 15 раз (последний раз 2 июня).
9 июня стоимость бензина АИ-95-К5-Евро и дизтоплива ДТ-К5 была снижена на копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро и АИ-98-К5-Евро осталась прежней. 16 июня на копейку подешевели все виды топлива.
"Себестоимость белорусского топлива напрямую зависит от цены нефти на мировом рынке (доля сырья в затратах 85—90%) и курса белорусского рубля. Цена нефти, импортируемой в Республику Беларусь, привязана к мировым котировкам на нефть. При принятии решений об изменении предельных цен на топливо учитывается также уровень цен на топливо в сопредельных странах и ряд социальных факторов", — поясняли ранее в "Белнефтехиме".
В Беларуси объявили о снижении цен на автомобильное топливо
"В соответствии с принятой концерном "Белнефтехим"...
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