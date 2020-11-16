В Беларуси на акции "Я выхожу!" задержано более 1000 человек

Несмотря на это, количество проведенных во время демонстрации задержаний к 23.30 (мск), по данным правозащитного центра "Весна", превысило 1100 человек. Большинство задержанных в списке — из Минска. Однако встречаются и имена жителей Гродно, Гомеля, Пинска, Бреста, Молодечно, Могилева и других городов Беларуси.

Название акции отсылает к последним словам 31-летнего активиста протестов из Минска Романа Бондаренко, опубликованные им в дворовом чате вечером 11 ноября. В этот день Роман вышел во двор своего дома, где силовики снимали с заборов бело-красно-белые ленточки, и спросил полицейских о том, почему они это делают.

В итоге началась потасовка, в результате которой молодой человек получил травму головы. Бондаренко доставили в больницу с отеком мозга, на следующий день он скончался. Комментируя смерть активиста, в СК Беларуси заявили, что он был пьян и пострадал в драке местных жителей.

После смерти Романа Бондаренко во дворе, получившем в народе название "площадь Перемен", возник стихийный мемориал. Многие минчане приносили к нему лампады и свечи. Именно "площадь Перемен" должна была стать конечным пунктом протестного марша 15 ноября, который начался в полдень у метро "Пушкинская", недалеко от места, где 10 августа погиб другой участник протестов — Александр Тарайковский. Однако собраться в колонну протестующим не дали, были проведены жесткие задержания. При этом силовики использовали спецсредства, в том числе светошумовые гранаты.

Коммунальные службы разобрали мемориал Роману Бондаренко

Тем не менее в течение всего дня к мемориалу Романа Бондаренко продолжали стекаться люди. Около 16.00 протестующих, собравшихся на "площади Перемен", разогнали. Через несколько часов после этого рабочие в форме коммунальных служб разобрали мемориал погибшему активисту.

"Не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок, борьба с импровизированном мемориалом во дворе, вдоль дорог?.. В чем смысл? Не согласовано, да? А вот такое поведение и отношение — оно согласовано? С кем?" — такими словами прокомментировал произошедшее председатель информационного отдела Белорусской православной церкви (БПЦ) протоиерей Сергей Лепин.