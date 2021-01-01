В Беларуси местным властям разрешили ввести сбор за выезд за границу на машине

Что за сбор?

Речь идет о местном сборе за пересечение государственной границы на машине через пункты пропуска.

Платить сбор нужно будет, если максимальная масса транспортного средства не превышает 5 т. и в нем имеется не более 8 мест для сидения, помимо водителя. По сути, это касается всех легковых автомобилей.

И да, платить его нужно будет каждый раз при выезде за границу.

Кто его вводит и каков его размер?

Вводить его будут областные Советы депутатов на территории соответствующих регионов. Такое право дается им на два года — с 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года.

Ставки сбора устанавливаются областными Советами депутатов, в том числе в зависимости от максимально разрешенной массы транспортного средства, в пределах 3 базовых величин (то есть 87 рублей. — Прим. TUT.BY), независимо от количества пассажиров в автомобиле.

Кто платит, а кто — нет?

Платить сбор будет водитель автомобиля до пересечения границы или в пункте пропуска. Норма распространяется как на машины физических лиц, так и на автомобили, принадлежащие ИП и организациям.

Не нужно будет платить сбор с транспортных средств глав государств, правительств, дипмиссий, а также тем, кто едет на похороны, лечение (при наличии подтверждающих документов). Освобождаются от уплаты сбора инвалиды 1-й и 2-й групп, участники ВОВ, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, участники спортивных, культурно-массовых и образовательных мероприятий (при наличии документов).

А если поедешь в Россию?

Поскольку в документе сказано, что платить сбор нужно за пересечение границы в пунктах пропуска, то коснется он только тех, кто едет в Европу или в Украину. Ездить в Россию можно будет без уплаты сбора.

Платить нужно уже сейчас?

Пока ни один из областных Советов депутатов не принял решение о введении местного сбора.

Решения областных Советов депутатов о введении сбора вступают в силу

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем их официального опубликования. То есть если даже в ближайшие дни подобное решение будет принято в какой-то области, то оно вступит в силу только с 1-го февраля.

Если же в каком-то регионе областной Совет депутатов не примет решение о размере ставки сбора, то сбор будет считаться равным нулю.