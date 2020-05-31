В Беларуси массово задерживают активистов

В Беларуси в воскресенье, 31 мая, проходят массовые задержания оппозиционных активистов. По данным белорусского правозащитного центра "Весна", в Минске были задержаны три члена инициативной группы по выдвижению в президенты страны Светланы Тихановской (жены блогера Сергея Тихановского, инициативную группу которого не зарегистрировали), а также активисты незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада) Валентин Троцкий и Вероника Мищенко.
Активистов задерживают также в Гродно, Витебске, Гомеле, Барановичах. "По стране продолжаются беспредельные задержания" членов инициативной Тихановской, "наблюдается движение милицейской техники к пикетам по сбору подписей", - сообщает Telegram-канал команды Тихановского "Страна для жизни".В этот день в ряде городов Беларуси планировались пикеты по сбору подписей в поддержку Тихановской.
Задержание оппозиционера Николая Статкевича
В Минске неизвестные люди задержали оппозиционера Николая Статкевича, который направлялся к пикету возле Комаровского рынка, где проходит сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Статкевич входит в инициативную группу оппозиционера из Гомеля Владимира Непомнящих.
Как следует из видеоролика, опубликованного в Telegram-канал NEXTA Live, за машиной, где находились Статкевич и его жена Марина Адамович, неотрывно следовал черный микроавтобус. "За нами едет милиция, нас преследуют", - комментирует мужчина, снимавший видео. Когда машина со Статкевичем останавливается на светофоре, преследователи - мужчины в штатском - подъезжают вплотную, выходят, открывают обе передние двери и забирают у Адамович ключи от машины. Потом видео обрывается.
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