Левопатриотические силы Беларуси обратились к Александру Лукашенко и Владимиру Путину по вопросу присоединения ДНР и ЛНР к Союзному государству. Соответствующее обращение подготовил координационный совет левопатриотических сил Беларуси "Единство", сообщает сайт "Материк".
Aleksandras Zacharčenka
© AFP / Scanpix

Данное обращение поддержали участники вечера памяти Александра Захарченко, который прошел в Минске. При этом не уточняется, где проходила встреча и сколько человек приняли в ней участие.

Среди участников встречи были представитель Института стран СНГ (российский аналитический центр, связанный с российскими властями. — БелаПАН.) Николай Сергеев, председатель республиканского совета "Движения за демократию, социальный прогресс и справедливость" Валерий Драко, секретарь координационного совета левопатриотических сил Беларуси "Единство" Генрих Симановский.

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Глав Беларуси и России призывают, "основываясь на нормах международного права", обеспечить признание "ДНР" И "ЛНР", а также инициировать процесс присоединения самопровозглашенных республик к Союзному государству.

"Этот процесс должен стать катализатором дальнейшей интеграции бывших советских республик, что будет способствовать их экономическому развитию и мирному сосуществованию, — говорится в обращении. — Исторический опыт неоднократно подтверждал: процветание наших народов, прежде всего братских восточнославянских, — в их единстве".

БелаПАН
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