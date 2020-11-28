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В Беларуси продолжается рост заболеваемости COVID-19. Это следует из статистики, которую опубликовало в своем телеграм-канале Министерство здравоохранения.
Koronavirusas Baltarusijoje
Koronavirusas Baltarusijoje
© Zuma Press / Scanpix

По данным ведомства, с начала эпидемии зарегистрированы 133 324 человека с положительным тестом на COVID-19. Таким образом, за последние сутки заболел 1691 человек — и это новый антирекорд. Днем ранее, напомним, был 1621 заболевший.

Выздоровели и выписаны 111 455 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (1303 за сутки). Умерли 1143 человека, из них за последние сутки — семеро.

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Tut.by
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