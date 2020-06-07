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По данным на 6 июня, в стране подтверждено 47 тысяч 751 случай COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. Прирост за сутки составил 883 новых случая.
В Беларуси коронавирус у 47,7 тысячи человек. За сутки выздоровевших больше, чем заболевших
© AFP / Scanpix

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 883 новых случая заболевания. Выздоровели 949 человек, умерли за сутки 4 человека. Четвертый день подряд в Беларуси число выздоровевших превышает количество заразившихся коронавирусом.

Всего с начала эпидемии зарегистрированы 47 751 случай коронавируса, выздоровели и выписаны 23 015 пациентов с COVID-19, умерли 263 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Проведен 609 671 тест.

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