В Беларуси коронавирус обнаружили у 12 208 человек. Прирост за сутки — 919 человек

На сегодняшний день выздоровели и выписаны 1993 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 79 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

За сутки число инфицированных увеличилось на 919 человек, днем ранее прирост составил 826 человек.

В стране проведено 161 028 тестов.

27 апреля было зафиксировано 11 289 случаев коронавируса, 75 летальных исходов и 1740 выздоровевших. В мире, по последним данным, зарегистрировано более 3 млн инфицированных, умерли более 210 тысяч человек, выздоровели около 895 тысяч пациентов.

Напомним, Минздрав Беларуси призвал людей в большие выходные остаться дома, не посещать другие регионы, места массового скопления людей, кладбища.