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В Беларуси, по данным на 28 апреля, зарегистрировано 12 208 человек с положительным тестом на COVID-19 — это 7,5 процентов от количества проведенных тестов, сообщает Минздрав. С начала вспышки в стране умерли 79 человек.
В Беларуси коронавирус обнаружили у 12 208 человек. Прирост за сутки — 919 человек
© AP / Scanpix

На сегодняшний день выздоровели и выписаны 1993 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 79 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

За сутки число инфицированных увеличилось на 919 человек, днем ранее прирост составил 826 человек.

В стране проведено 161 028 тестов.

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27 апреля было зафиксировано 11 289 случаев коронавируса, 75 летальных исходов и 1740 выздоровевших. В мире, по последним данным, зарегистрировано более 3 млн инфицированных, умерли более 210 тысяч человек, выздоровели около 895 тысяч пациентов.

Напомним, Минздрав Беларуси призвал людей в большие выходные остаться дома, не посещать другие регионы, места массового скопления людей, кладбища.

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Tut.by
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