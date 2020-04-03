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По официальным данным Министерства здравоохранения Беларуси состоянию на 8 утра пятницы, 2 апреля, количество случаев заражения коронавирусом выросло до 351 человека. Зафиксированы 4 смертельных случая от заражения коронавирусом. 16 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Количество выздоровевших - 46 человек.
Koronavirusas Baltarusijoje
Koronavirusas Baltarusijoje
© Reuters / Scanpix

Об этом рассказали на брифинге с участием представителей Минздрава. Минздрав также впервые сообщил о распространении эпидемии по разным регионам Беларуси. Так, наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Минске – 190 случаев. В Витебской области 89 человек, Минской – 50, Гомельской – 13, Гродненской – 6, Могилевской – 2, Брестской – 1.

Около половины от общего количества зарегистрированных случаев приходится на возрастную группу от 25 до 64 лет. Как рассказала, замминистра здравоохранения Елена Богдан, за прошлые сутки в Витебской области в связи с коронавирусной инфекцией госпитализировано 25 человек, у четверых из них диагноз подтвержден.

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