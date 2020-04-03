Об этом рассказали на брифинге с участием представителей Минздрава. Минздрав также впервые сообщил о распространении эпидемии по разным регионам Беларуси. Так, наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Минске – 190 случаев. В Витебской области 89 человек, Минской – 50, Гомельской – 13, Гродненской – 6, Могилевской – 2, Брестской – 1.

Около половины от общего количества зарегистрированных случаев приходится на возрастную группу от 25 до 64 лет. Как рассказала, замминистра здравоохранения Елена Богдан, за прошлые сутки в Витебской области в связи с коронавирусной инфекцией госпитализировано 25 человек, у четверых из них диагноз подтвержден.