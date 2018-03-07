О казни 41-летнего Кирилла Казачека сообщает TUT.by со ссылкой на координатора кампании "Правозащитники против смертной казни" Андрея Полуды. Казнь, как предполагается, состоялась еще в октябре 2017 года.

Как следует из материалов уголовного дела, 31 января 2016 года Кирилл Казачек, находясь в деревне Наровчизна Мозырского района, задушил девятилетнюю дочь Киру, а потом ударил молотком по голове 17-летнего сына Влада.

После убийства Кирилл Казачек приехал на съемную квартиру супруги, где она жила со старшим сыном и сожителем, и рассказал ей о содеянном. Позвонил в милицию и сбросился с балкона четвертого этажа, но остался жив. Концентрация спирта в крови у мужчины в тот день составила 2,36 промилле. По данным экспертизы, обвиняемый в момент преступления мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

По версии следователей, житель Мозыря мстил жене Анастасии за желание развестись (ранее они уже разводились, а затем повторно заключили брак) и жить раздельно. В октябре 2015 года женщина подала документы на развод, на момент совершения преступления супруги находились в бракоразводном процессе, сообщает Naviny.by.

Мать убитых детей Анастасия до вынесения приговора в разговоре с журналистами высказалась за пожизненное заключение бывшему супругу. По ее словам, в ходе судебных слушаний он не раскаивался, не просил прощения и не признавал своей вины.

В последнем слове обвиняемый обратился к жене со словами: "Ты самая лучшая женщина в мире, береги себя". Расстрельный приговор он выслушал спокойно, без внешних эмоций, держась руками за прутья клетки.

В защиту осужденного Кирилла Казачека выступала международная правозащитная организация Amnesty Intrnational. Она распространила обращение к Александру Лукашенко с призывом остановить смертную казнь в Беларуси.

Беларусь остается единственной европейской страной, применяющей смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. Лишь один из приговоренных помилован президентом, сообщает "Белапан".

По последним данным, к смертной казни в Беларуси приговорены пять человек: 33-летний Алексей Михаленя — за убийство двух соседей-пенсионеров (приговор вынесен в феврале 2017 года, летом Верховный суд оставил его в силе), 36-летний Игорь Гершанков и 31-летний Семен Бережной — за убийство шести человек по делу о "черных риелторах" в Могилеве (приговор вынесен летом 2017 года, в декабре Верховный суд оставил его без изменений), 44-летний Александр Жильников и 24-летний Вячеслав Сухарко — за убийство молодой пары и мужчины (их приговорили к пожизненному заключению, но после пересмотра дела в Верховном суде меру наказания изменили на высшую).

Смертную казнь в Беларуси могут назначать за 12 видов преступлений, исключение — женщины, а также люди до 18 лет и старше 65 лет на момент вынесения приговора.