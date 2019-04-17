Спустя девять дней после того, как под Минском были снесены десятки крестов, установленных общественными активистами на месте мемориала жертвам сталинских репрессий Куропаты, глава Католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич в очередной раз выступил против снесения крестов.

"Не прошло и десяти дней после того, как в урочище Куропаты, которое является историко-культурной ценностью Беларуси, было снесено 70 крестов, как сегодня снова процесс сноса главного знака христианства продолжается", - говорится в обращении митрополита Минско-Могилевского, опубликованном в субботу, 13 апреля, на сайте Catholic.by.

Назвав снос крестов "большой раной на сердце верующего человека", Кондрусевич подчеркнул, что голоса церкви, католической, православной, других христианских вероисповеданий, а также многих представителей общества становятся в этой ситуации "гласом вопиющего в пустыне".

Глава католической церкви Беларуси не обсуждает вопрос о том, что территория Куропат должна быть благоустроена, но настаивает на том, что при этом необходимо учитывать мнение общества, и особенно - верующих.

4 апреля, когда власти начали сносить кресты в Куропатах, были задержаны по меньшей мере шесть активистов, протестовавших против этого.