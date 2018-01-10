

Больше всего в прошлом году подорожали платные услуги — на 9,5% (в декабре — на 0,5%). Продовольственные товары стали за 2017 год дороже на 4,2% (в декабре — на 0,7%), а непродовольственные — на 2%. При этом на непродовольственные товары в декабре и вовсе зафиксировали дефляцию, цены упали на 0,9%.

Это рекордно низкий уровень инфляции для Беларуси. К примеру, за 2016 год цены на товары и платные услуги в Беларуси выросли на 10,6%, а в 2015 году — на 12%.

Напомним, правительство прогнозировало, что в 2017 году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%. Планы на этот год — рост цен не больше чем на 6%. Так, в первом квартале инфляция, по прогнозам, не должна превысить 2,7%, в январе-июне — 4,1%, в январе-сентябре — 4,3%, а по итогам года — 6%.

В 2017 году в Беларуси на протяжении двух месяцев подряд фиксировали дефляцию — в июле и августе.

В сентябре прошлого года Александр Лукашенко высказался о необходимости контроля ситуации в сфере ценообразования. «Вы должны видеть — пускай это люди будут вас информировать, контролеры ваши, подключите профсоюзы (они очень эффективно это делают). Они вам подскажут», — сказал Александр Лукашенко 14 сентября, согласовывая назначение новых руководителей местной вертикали власти.

В декабре прошлого года министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович заявил, что в Беларуси нет оснований для роста цен.

Напомним, большинство белорусов считают, что сейчас не самое лучшее время для крупных покупок и сбережений. При этом предпочитают делать заначки в валюте. Об этом свидетельствует анализ инфляционных ожиданий населения, подготовленный Нацбанком. В ноябрьском опросе приняли участие 1000 белорусов старше 18 лет.

Подавляющее большинство участников опроса — 60,8% — считают, что следующие 12 месяцев цены на товары и услуги будут расти «так же интенсивно».