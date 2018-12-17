Директор института Цезарий Карпиньский отметил, что мероприятие прошло в рамках празднования столетия независимости Польши: "Эта премьера также приурочена к 220-летию Адама Мицкевича, который пользуется популярностью в Беларуси".

24 декабря исполнится 220 лет со дня рождения классика польской литературы Адама Мицкевича, который пришел на свет на территории нынешней Беларуси — в районе Новогрудка.

В этот день поклонники творчества поэта соберутся на службу в костеле святых Симеона и Елены в Минске, а затем возложат цветы к памятнику писателю. Аналогичные церемонии пройдут в других городах Беларуси, где есть монументы Мицкевичу.