В Беларуси число подтвержденных случаев COVID-19 приблизилось к 23 тысячам

«В Беларуси на 10 мая зарегистрировано 22 тыс. 973 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Выздоровели и выписаны 6406 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус», говорится в сообщении.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 131 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, отметили в Минздраве.
В Беларуси открыто 38 лабораторий. Проведено 263 тыс. 543 теста. Уже вторые сутки число проведенных тест-исследований превышает 10 тыс. За сутки с 9 на 10 мая специалисты провели 11 тыс. 772 тест-исследования, говорится в пресс-релизе.
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