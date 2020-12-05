За сутки выписаны — 1768 пациентов. В целом выздоровели 122 339 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1198 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Восемь — за последние сутки.

Всего в стране проведено 3 398 759 тестов. За минувшие сутки выполнено 30 870 тестов.

В Минске приостановили оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках. Под плановой помощью подразумевается помощь, которую оказывают пациентам вне обострения заболевания. Например, у человека артериальная гипертензия уже не один год, он периодически приходит на плановый прием к врачу вне обострения своего хронического заболевания. Сейчас такая помощь приостановлена. К плановой помощи также относится прохождение плановых анализов раз в полгода или год.

Минздрав актуализировал перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Сейчас там 146 стран. По возвращении из них в Беларусь человек должен 10 дней находиться в изоляции. С 3 декабря список пополнился 8 новыми странами. Это Австрия, Азербайджан, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Турция и Эстония.