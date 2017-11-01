"Суд Ленинского района Минска рассмотрел административное дело против поэта Владимира Некляева, которого обвинили по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), ссылаясь на статью на сайте "Хартии", где он якобы призывал к участию в акции "Марш возмущенных белорусов 2.0", - говорится в сообщении.
Как отметили в правозащитном центре, суд не убедили те доводы, что публикация на "Хартии" не является первоисточником, а просто содержит цитату и журналистскую обработку, которая не совпадает с изначальным высказыванием политика в интервью другому изданию. На вынесение приговора не повлияло и то, что Мингорисполком в своем ответе на письменный запрос из суда подтвердил, что Некляев даже не был заявителем на проведение акции и не принимал в ней участия.
21 октября белорусская оппозиция провела в Минске несанкционированный "Марш рассерженных белорусов 2.0". Инициатором акции стал оппозиционный политик, также экс-кандидат в президенты кампании 2010 года Николай Статкевич. Акция проводилась в знак протеста против декрета о тунеядстве и дедовщины в армии. Участники марша также требовали повышения зарплат и пенсий.
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