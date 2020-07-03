В Беларуси 62 997 случаев COVID-19

Выздоровели и выписаны 49 909 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (1171 за последние сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 412 пациентов (семь за последние сутки).
Всего проведено 1 043 876 тестов.
На этой неделе часть больниц Беларуси возвращаются к работе в обычном режиме. Ранее они были перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусом.
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