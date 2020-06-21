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На 21 июня в Беларуси зафиксировано 58 505 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в телеграм-канале. Прирост за сутки — 569 случаев.
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Выздоровели и выписаны 37 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.
Всего проведено 861 703 теста.
За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 346 пациентов (плюс три за последние сутки). У них были хронические заболевания, сообщает Минздрав.
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