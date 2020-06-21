aA
На 21 июня в Беларуси зафиксировано 58 505 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в телеграм-канале. Прирост за сутки — 569 случаев.
Koronavirusas Baltarusijoje
Koronavirusas Baltarusijoje
© AFP / Scanpix

Выздоровели и выписаны 37 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

Всего проведено 861 703 теста.

За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 346 пациентов (плюс три за последние сутки). У них были хронические заболевания, сообщает Минздрав.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Tut.by
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Беларуси 54 680 случаев COVID-19. Плюс 707 за сутки

На 15 июня в Беларуси 54 тыс. 680 случаев COVID-19 . Прирост за...

TOP новостей

Aurelijus Veryga

Нахождение в обществе может кардинально измениться: Верига планирует новое мобильное приложение (96)

Правительство планирует купить еще одно мобильное...

Tomas Janeliūnas, Rasa Ališauskienė Astravo atominė elektrinė

Опрос: большинство жителей страны считает, что невозможно остановить запуск БелАЭС (63)

Строительство атомной электростанции (АЭС) на...

Наиболее уязвимая группа больше всего пострадает от потерь пенсионных фондов: предлагают изменить всю систему накопления (16)

Вся экономика отреагировала на пандемию коронавируса,...

После укуса клеща житель Паневежиса впал в кому: медики встревожены (112)

В настоящее время наблюдается пик нападения клещей....

Желающим отпраздновать Йонинес на взморье нужно поторопиться: несколько хитростей, как найти жилье дешевле (9)

Желающим день Ивана Купалы (Йонинес) провести в Паланге...

|Maža didelių žinių kaina