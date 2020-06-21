Выздоровели и выписаны 37 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

Всего проведено 861 703 теста.

За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 346 пациентов (плюс три за последние сутки). У них были хронические заболевания, сообщает Минздрав.