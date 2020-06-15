В Беларуси 54 680 случаев COVID-19. Плюс 707 за сутки

В Беларуси на 15 июня выздоровели и выписаны 30 тыс. 420 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (плюс 317 за последние сутки). Зарегистрированы 54 тыс. 680 человек с положительным тестом на COVID-19 (плюс 707 за сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 312 пациентов (плюс четыре за сутки).
Всего проведено 749 тыс. 917 тестов (16 129 за сутки). Процент положительных результатов — 4,4. По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литовский профессор - о вызовах коронавируса: люди не усвоили основные моменты (7)
Карантин с 17 июня будет отозван, но жители Литвы не...
Жизнь в столице семья променяла на собственное хозяйство: выращивают овец и ни о чем не жалеют (36)
Кристина и Вайдас Саткунасы – фермеры, которые сегодня...
Страны Балтии и Польша вместе будут сопротивляться попыткам РФ переписать историю (1)
На встрече в Вильнюсе в понедельник министры...
Карантин побудил торговые сети повысить зарплаты продавцам: где кассиры получают больше (12)
Во время карантина торговые сети в Литве повышали...
В Немане гибнут животные: эксперты подозревают загрязнение на территории Беларуси (6)
После того как была получена информация о массовой...