В Беларуси на 12 июня выздоровели и выписаны 27 760 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (1117 за сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 298 пациентов (плюс пять за сутки).

Это самый низкий прирост за последние полтора месяца — 704 зараженных в день.

Всего проведено 697 011 тестов (18 441 за сутки). Количество положительных результатов от общего количества тестов — 3,8%. По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%. Показатель Беларуси, по данным на 11 июня, был 3,9%, 10-го — 5,2%.