В Беларуси 51 066 случаев COVID-19. За сутки выписали рекордное количество человек с начала пандемии — 1161

Выздоровели и выписаны 25 667 пациентов (плюс 1161 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Это рекордное число за сутки с начала пандемии.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 288 пациентов (плюс шесть за последние сутки).

Всего проведено 659 565 тестов (плюс 15 405 за последние сутки). По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%. Показатель Беларуси, по данным на 10 июня, 5,2%. Этот показатель также за время пандемии еще не опускался так низко.