В Беларуси 46 868 случаев COVID-19. Прирост за сутки — 887 зараженных

Выздоровели и выписаны 22 066 пациентов (плюс 904 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Количество выписанных третий день больше количества новых случаев инфицирования. Вчера выписали 991 человека, а новых случаев было 865. Позавчера эти показатели были 976 и 861 соответственно. Напомним, что по новому приказу Минздрава тем, у кого болезнь протекает легко и без симптомов, больничный закрывают через 21 день после момента контакта с заболевшим (без отрицательного теста).
Умерли 259 пациентов (плюс шесть за последние сутки).
Всего проведено 597 013 тестов. За последние сутки — 11 948. Это значит, что процент положительных тестов от выполненных за последний день — 7,4 (вчера было 7,6%, позавчера 8%, днем ранее — 8,9%). По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.
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