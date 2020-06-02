Выздоровели и выписаны 19 195 пациентов (плюс 419 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 243 пациента (плюс три за последние сутки).
Всего проведено 562 945 тестов (плюс 9 568 за последние сутки). Это значит, что процент положительных тестов от выполненных за последний день — 8,9 (вчера было 6,9%). По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.
Беларусь входит в топ-10 по количеству подтвержденных случаев COVID-19 на миллион населения.
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